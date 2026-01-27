Kütahya\'da Şehitler İçin Mevlüt Programı

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğinde, şehit ve gazilerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı düzenlendi.

Karagöz Camii'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programa, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda; Ocak ayında şehit olan kahraman askerler ve polisler, vefat eden gaziler, 6-11 Ocak 1921 tarihlerinde gerçekleşen 1. İnönü Muharebesi'nde şehit düşen askerler ile ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu için dualar edildi.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen programda, aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, mevlüt programının ardından Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar vatandaşlara dağıtıldı.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmaya yönelik etkinliklere devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA