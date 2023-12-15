Kütahya\'da SGK İlçe Müdürü öğrencilerle buluştu

Kütahya'nın SGK Domaniç İlçe Müdürü Şevket Şahinli, Domaniç Hayme Ana MYO Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileriyle derste buluştu.

Domaniç SGK İlçe Müdürü Şevket Şahinli, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana MYO öğrencileriyle Öğr.Gör. Dr. Ali Kosat ve Öğr. Gör. Salih Aytemur'un yürüttüğü İş ve Sosyal Güvenlik dersinde bir araya geldi.

Dr. Salih Aytemur, öğrencilerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak ve konunun uygulamadaki uzmanlarının bilgilerinden istifade etmek için derslerimize uzman kişileri davet ediyoruz. Okulumuzda Sosyal Güvenlik Bölümümüz bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin kendi alanlarında daha iyi yetişmelerine katkı sağlamak için Domaniç İlçe SGK Müdürümüzü dersimize davet ettik. Kendisine davetimize olumlu cevap vermesinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılanması, sistemin işleyişi, uygulama ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren SGK İlçe Müdürü Şevket Şahinli, öğrencilere Sosyal Güvenlik Sisteminin ve SGK'nın toplum ve birey hayatına önemini anlattı.

Sosyal güvenlik sisteminin insanların hayatında karşılaştıkları riskleri güvence altına aldığını, birey ve ailesinin hayat standartlarını koruduğunu ifade eden Şahinli, Sosyal Güvenlik Sisteminin bireyin yoksul duruma düşmesini önlediğini, hayatında karşılaştıkları olumsuz durumlarda hem kendisi hem de ailesinin gelir, sağlık gibi konularda koruduğunu, toplumsal refah ve gelişmeye de katkı sağladığını belirtti.

"Sigortasız çalışmayın, kayıt dışı kalmayın"

Sosyal Güvenlik Sisteminin prim esasına dayanan bir sistem olduğunun bunun için sürdürülebilirliği konusunda bilgiler veren Şahinli, Sosyal Güvenlik Sisteminin sürdürülebilir olması için 4 çalışanın 1 emekliyi finanse etmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizde 2 sigortalı bir emekliyi finanse ediyor ancak. Kayıt dışı çalışma çeşitli nedenlerden dolayı ülkemizde çok. Kayıt dışı çalışma hem SGK'na hem birey ve ailesine hem de topluma ve toplumsal gelişmeye zararı var. Kayıt dışı çalışanlar birçok haklardan mahrum kalıyor. Emeklilik hayatı bakımından da zararlara uğruyor. Sağlık problemleriyle karşılaştıklarında sorunlar yaşıyorlar. Sosyal Güvenlik Sisteminde sigortalı çalışma ve sigortalı günlerinin önemi de büyük. EYT uygulamasında bunu gördük. Birçok insan bir gün gibi bir süre ile erken daha önce emekli olma imkanını kaçırdı. Kayıt dışı sigortalılık önemli bir sorun. Sistem kendini finanse edemediğinde genel bütçeden finanse ediliyor. Bu durum bir kısım devlet kaynaklarının toplumun gelişmesi için kullanılmasına olumsuz etki ediyor. O nedenle sigortasız çalışmayın, kayıt dışı kalmayın, geleceğinizden çaldırmayın" dedi.

Sosyal Güvenlik Sistemi sigorta uygulamaları, işleyiş ve imkanları hakkında bilgiler veren Şahinli, ders sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Öğrenciler, derse işin uygulamasından gelen bir uzmanın davet edilerek kendilerini bilgilendirmelerinden, sorularına cevap verilmesinden son derece memnun oldukları ifade ederek SGK Müdürü Şahinli'ye teşekkür ettiler. - KÜTAHYA