 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da SGK İlçe Müdürü öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da SGK İlçe Müdürü öğrencilerle buluştu

Kütahya'nın SGK Domaniç İlçe Müdürü Şevket Şahinli, Domaniç Hayme Ana MYO Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileriyle derste buluştu. Şahinli, öğrencilere sosyal güvenlik sistemi ve SGK'nın önemini anlattı.

Kütahya\'da SGK İlçe Müdürü öğrencilerle buluştu
15.12.2023 - 14:01,  Güncelleme: 14:01
Abone Ol

Kütahya'nın SGK Domaniç İlçe Müdürü Şevket Şahinli, Domaniç Hayme Ana MYO Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileriyle derste buluştu.

Domaniç SGK İlçe Müdürü Şevket Şahinli, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana MYO öğrencileriyle Öğr.Gör. Dr. Ali Kosat ve Öğr. Gör. Salih Aytemur'un yürüttüğü İş ve Sosyal Güvenlik dersinde bir araya geldi.

Dr. Salih Aytemur, öğrencilerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak ve konunun uygulamadaki uzmanlarının bilgilerinden istifade etmek için derslerimize uzman kişileri davet ediyoruz. Okulumuzda Sosyal Güvenlik Bölümümüz bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin kendi alanlarında daha iyi yetişmelerine katkı sağlamak için Domaniç İlçe SGK Müdürümüzü dersimize davet ettik. Kendisine davetimize olumlu cevap vermesinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılanması, sistemin işleyişi, uygulama ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren SGK İlçe Müdürü Şevket Şahinli, öğrencilere Sosyal Güvenlik Sisteminin ve SGK'nın toplum ve birey hayatına önemini anlattı.

Sosyal güvenlik sisteminin insanların hayatında karşılaştıkları riskleri güvence altına aldığını, birey ve ailesinin hayat standartlarını koruduğunu ifade eden Şahinli, Sosyal Güvenlik Sisteminin bireyin yoksul duruma düşmesini önlediğini, hayatında karşılaştıkları olumsuz durumlarda hem kendisi hem de ailesinin gelir, sağlık gibi konularda koruduğunu, toplumsal refah ve gelişmeye de katkı sağladığını belirtti.

"Sigortasız çalışmayın, kayıt dışı kalmayın"

Sosyal Güvenlik Sisteminin prim esasına dayanan bir sistem olduğunun bunun için sürdürülebilirliği konusunda bilgiler veren Şahinli, Sosyal Güvenlik Sisteminin sürdürülebilir olması için 4 çalışanın 1 emekliyi finanse etmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizde 2 sigortalı bir emekliyi finanse ediyor ancak. Kayıt dışı çalışma çeşitli nedenlerden dolayı ülkemizde çok. Kayıt dışı çalışma hem SGK'na hem birey ve ailesine hem de topluma ve toplumsal gelişmeye zararı var. Kayıt dışı çalışanlar birçok haklardan mahrum kalıyor. Emeklilik hayatı bakımından da zararlara uğruyor. Sağlık problemleriyle karşılaştıklarında sorunlar yaşıyorlar. Sosyal Güvenlik Sisteminde sigortalı çalışma ve sigortalı günlerinin önemi de büyük. EYT uygulamasında bunu gördük. Birçok insan bir gün gibi bir süre ile erken daha önce emekli olma imkanını kaçırdı. Kayıt dışı sigortalılık önemli bir sorun. Sistem kendini finanse edemediğinde genel bütçeden finanse ediliyor. Bu durum bir kısım devlet kaynaklarının toplumun gelişmesi için kullanılmasına olumsuz etki ediyor. O nedenle sigortasız çalışmayın, kayıt dışı kalmayın, geleceğinizden çaldırmayın" dedi.

Sosyal Güvenlik Sistemi sigorta uygulamaları, işleyiş ve imkanları hakkında bilgiler veren Şahinli, ders sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Öğrenciler, derse işin uygulamasından gelen bir uzmanın davet edilerek kendilerini bilgilendirmelerinden, sorularına cevap verilmesinden son derece memnun oldukları ifade ederek SGK Müdürü Şahinli'ye teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Domaniç, Kütahya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da SGK İlçe Müdürü öğrencilerle buluştu - Son Dakika


14:05
Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49
Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
12:48
Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42
MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı

Son Dakika
14:05 Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49 Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
12:48 Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42 MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı
12:40 Ece Ronay gözaltında - 1
11:52 Balığa çıkan baba ve kızı, gölün derinliklerinde 150 yıllık gemi enkazı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 14:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da SGK İlçe Müdürü öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement