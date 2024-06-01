Kütahya'da Spor Yatırımları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Spor Yatırımları İncelendi

Kütahya\'da Spor Yatırımları İncelendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin'i ziyaret ederek hem hayırlı olsun temennisinde bulundu hem de beldede yapılacak spor yatırımlarını yerinde inceledi.

01.06.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin'i ziyaret ederek hem hayırlı olsun temennisinde bulundu hem de beldede yapılacak spor yatırımlarını yerinde inceledi.

İl Müdürü Turhan Yavuz, Gökler Beldesinde yapılabilecek spor tesislerinde inceleme gerçekleştirdi. Bu çerçevede sentetik futbol sahası, kapalı halı saha, mevcut halı sahanın halılarının yenilenmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde aktif olarak kullanılabilen Genç Ofis ile ilgili Belediye Başkanı Kerim Şahin'den bilgi aldı.

İl Müdürü Turhan Yavuz'un ziyaret ve incelemelerine Gençlik Şube Müdürü Ercan Şirin Tesisler şube müdürü Tuna Şimşek Arslan ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin eşlik etti.

İl Müdürü Yavuz'a Gökler Belediyesi Fen İşleri Müdürü Lokman Cansu beldede yapılabilecek sportif yatırımlarla ilgili bilgileri iletirken, Belediye Başkanı Kerim Şahin, "Beldemiz 2 bin 300 nüfusa sahip. Bunların ekseriyetini 25 yaş altı gençler oluşturuyor. Halkımızın, gençlerimizin sosyal ve sportif faaliyetler kapsamında tesislere ihtiyacı bulunmakta. Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan, bağımlılıktan kurtarmak adına gerekli adımları atmalıyız. Bizim için spor ve tesisler beldemiz için çok önemli" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kerim Şahin, Gençlik, Kütahya, Gediz, Spor, Belediye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Spor Yatırımları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 13:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Spor Yatırımları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement