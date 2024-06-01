Kütahya\'da Spor Yatırımları İncelendi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin'i ziyaret ederek hem hayırlı olsun temennisinde bulundu hem de beldede yapılacak spor yatırımlarını yerinde inceledi.

İl Müdürü Turhan Yavuz, Gökler Beldesinde yapılabilecek spor tesislerinde inceleme gerçekleştirdi. Bu çerçevede sentetik futbol sahası, kapalı halı saha, mevcut halı sahanın halılarının yenilenmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde aktif olarak kullanılabilen Genç Ofis ile ilgili Belediye Başkanı Kerim Şahin'den bilgi aldı.

İl Müdürü Turhan Yavuz'un ziyaret ve incelemelerine Gençlik Şube Müdürü Ercan Şirin Tesisler şube müdürü Tuna Şimşek Arslan ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin eşlik etti.

İl Müdürü Yavuz'a Gökler Belediyesi Fen İşleri Müdürü Lokman Cansu beldede yapılabilecek sportif yatırımlarla ilgili bilgileri iletirken, Belediye Başkanı Kerim Şahin, "Beldemiz 2 bin 300 nüfusa sahip. Bunların ekseriyetini 25 yaş altı gençler oluşturuyor. Halkımızın, gençlerimizin sosyal ve sportif faaliyetler kapsamında tesislere ihtiyacı bulunmakta. Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan, bağımlılıktan kurtarmak adına gerekli adımları atmalıyız. Bizim için spor ve tesisler beldemiz için çok önemli" dedi. - KÜTAHYA