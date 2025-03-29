Kütahya'da 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' kutlandı

KÜTAHYA - Uluslararası Sıfır Atık Günü, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programa, Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın İbrahim Çatladan, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında, Vali Musa Işın, minik öğrenciler tarafından hazırlanan moda gösterisini izledi. Ardından, sergilenen ürünleri gezerek öğrencilere çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali, etkinliklerin amacının çocukların çevre bilincini artırmak, sıfır atık konusunda eğitim vermek ve farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, konuşmasında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinin, ülkemizdeki yoğun diplomasi çabaları sonucunda Birleşmiş Milletler tarafından 14 Aralık 2022 tarihinde alınan karar doğrultusunda, her yıl 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildiğini belirtti. Çatladan ayrıca, bu yılki temanın "Moda ve Tekstilde Sıfır Atık Hedefine Doğru" olarak belirlendiğini açıkladı.

Çatladan, programda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü, Hayme Ana Kız Meslek Lisesi, Teknik Lisesi, Emre İlkokulu ve Nesrin Güral Anaokulu ile iş birliği içinde moda ve tekstil alanında sıfır atık konseptine uygun atölye çalışmaları ve çevre müfettişliği etkinliklerinin yapıldığını ifade etti.