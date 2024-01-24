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Kütahya'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da polisin yaptığı uygulamada 5 kişiye 211 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bu kişilere uyuşturucu hapları sattığı belirlenen 1 kişi tutuklandı. Yılbaşından bu güne kadar uyuşturucu ticaretinden tutuklanan kişi sayısı 13'e ulaştı.

24.01.2024 - 08:19,  Güncelleme: 08:22
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Kütahya'da 5 kişiye uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklandı

Yılbaşından bu güne uyuşturucu ticaretinden tutuklanan kişi sayısı 13'e ulaştı

KÜTAHYA - Kütahya'da polisin yaptığı uygulamada üzerlerinde 211 adet sentetik ecza hap ele geçirilen 5 kişiye, uyuşturucu hapları sattığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi Mahallesi Mücellit Mehmet Hilmi Efendi Caddesi devamında bulunan toprak yol üzerinde yapılan uygulamada, araç ve şahısların üzerinden, 211 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ifade işlemlerinde M.A., İ.K., Ü.G., O.D., M.G. isimli şahıslar uyuşturucu maddeyi K.K. isimli şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine, K.K'nin evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan K.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu madde ticaretinden 13 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Kütahya\'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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