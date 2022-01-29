Üye Girişi
Kütahya'da yaklaşık 7 bin ton tuz-agrega karışımı kullanıldı - Son Dakika

Kütahya'da yaklaşık 7 bin ton tuz-agrega karışımı kullanıldı

29.01.2022 10:55
Kütahya'da yaklaşık 7 bin ton tuz-agrega karışımı kullanıldı

Etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini alan ve kar temizleme çalışma planlarını yapan Kütahya Belediyesi, bu süreçte 6 bin 875 ton tuz-agrega karışımı daha konforlu ulaşım için kullandı.

Etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini alan ve kar temizleme çalışma planlarını yapan Kütahya Belediyesi, bu süreçte 6 bin 875 ton tuz-agrega karışımı daha konforlu ulaşım için kullandı.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda kar temizleme ekipleri karın ilk düştüğü andan itibaren sahadaki görevlerinin başında yer aldı. Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu dönemde, sağlıklı ulaşım için 6 bin 875 ton tuz - agrega karışımını yollara serpildi. Hali hazırda Kütahya Belediyesi depolarında 5 bin 625 ton tuz - agrega karışımı stoku yer alıyor.

Kar temizliğinde bugüne kadar 130 personel ve 40 araç görev aldı.

Ayrıca, 12 kamyon, 12 kepçe, buzlanmalara karşı 8 bıçaklı kamyon, 8 el ekibi kar toplama işlemini, araç trafiğinin aksamaması nedeniyle gece 20.30'da başlayıp sabah 08.30'a kadar devam ediyor. - KÜTAHYA

Kütahya'da yaklaşık 7 bin ton tuz-agrega karışımı kullanıldı

YORUMLAR
500

Kütahya Belediyesi, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da yaklaşık 7 bin ton tuz-agrega karışımı kullanıldı - Son Dakika


214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı! 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!         
10:51
Babasını satırla öldürüp "Oyun oynuyorduk" diyen adam, cezaevinde hayatını kaybetti Babasını satırla öldürüp "Oyun oynuyorduk" diyen adam, cezaevinde hayatını kaybetti         
10:29
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09

Son Dakika Haberleri
10:50 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!
10:48 Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor
10:16 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 11:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da yaklaşık 7 bin ton tuz-agrega karışımı kullanıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement