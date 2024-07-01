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Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları başladı, camiler şenlendi

KÜTAHYA - Kütahya'da okulların tatil olmasıyla birlikte kız ve erkek öğrencilere yönelik Yaz Kur'an Kursları açıldı.

Müftülüklerin rehberlik, denetim ve gözetiminde camiler ile merkez ve köy Kuran Kursları'nda kız ve erkek çocuklarına yönelik sabah ve öğleden sonra açılan kurslarda eğitim-öğretimin 7 hafta sürecek belirtildi.

Kütahya Şeyh Edebali Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları için tören düzenlendi. Törene Kütahya İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu ve Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman katıldı. Kursların ilk gününde çocuklara balon hediye edildi, pamuk şekeri ikramında bulunuldu.

Bahtiyar Kargıoğlu, yaptığı açıklamada, Kütahya il genelinde 500 sınıfta yaklaşık 25 bin öğrenci öğrencinin Yaz Kur'an Kursları'na katılacağını ifade etti.