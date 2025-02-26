Kütahya'da Yeni Din Görevlilerine Atama - Son Dakika
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Kütahya'da Yeni Din Görevlilerine Atama

Kütahya\'da Yeni Din Görevlilerine Atama

Emet'te Uzunçam, Bahatlar ve Göncek köylerine atanan din görevlilerine belgeleri verildi.

26.02.2025 10:55
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Kütahya'nın Emet ilçesi Uzunçam, Bahatlar ve Göncek köylerine ilk atamaları gerçekleşen 3 din görevlisine resmi belgeleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Emet İlçe Müftülüğü bünyesinde ilçeye bağlı Uzunçam köyü camiinde göreve başlayan İmam Hatip İbrahim Yasir Çolak, Bahatlar köyü camiinde göreve başlayan İmam Hatip Talha Berat Damar ve Göncek Köyü Camiinde göreve başlayan İmam Hatip Yakup Bekdaş'a İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle resmi belgelerini takdim eden İlçe Müftüsü İsmail Çınar yaptığı konuşmada, din görevlilerinin toplumda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, yeni atanan hocalara başarılar diledi. Camilerde ve dini hizmetlerde topluma rehberlik etmenin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Müftü Çınar, yeni göreve başlayan din adamlarının bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni görevlerine başlayan imam hatipler, heyecan ve mutluluklarını dile getirerek, vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Yeni Din Görevlilerine Atama - Son Dakika

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