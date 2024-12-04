Kütahya'da Yetim Çocuklara Kış Bayramı - Son Dakika
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Kütahya'da Yetim Çocuklara Kış Bayramı

Kütahya\'da Yetim Çocuklara Kış Bayramı

Kütahya'da Türkiye Diyanet Vakfı, 50 yetim çocuğun kış kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı.

04.12.2024 09:45
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Kütahya'da yardıma muhtaç 50 yetim çocuğun kıyafet ihtiyacı karşılandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Unutursan yetim kalır' projesi kapsamında, Kütahya'da yardıma muhtaç yetim çocuklar ve aileleri için 'Kış bayramı' etkinliği düzenledi. Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında dezavantajlı çocuklar ve aileleri için önemli projelere imza attığını vurguladı. Etkinlikle 50 çocuğun kıyafet ihtiyacının karşılandığını kaydeden Açık, "Yetimlerimiz için düzenlediğimiz etkinliklerden biri. Çocuklarımızın sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, kalplerine de dokunmayı amaçlamaktadır. Bugün, hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını ve infaklarını elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluşundan bu yana yürüttüğü projelerle dezavantajlı çocuklarımızın yanında olmuş, onların mücadelesine destek vermeyi ilke edinmiştir. Kütahya'mıza ayrıca teşekkür ediyoruz çünkü anlamlı tüm projelerimizde yanımızda oldular ve 'Ben de varım' diyerek bizlere destek oldular. Her ay düzenli olarak yetimlerimize yardım ediyoruz ve farklı etkinliklerle de onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bu zor zamanlarında onları yalnız bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesileyle, tüm hayırseverlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Yetim Çocuklara Kış Bayramı - Son Dakika

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