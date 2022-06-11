Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı

11.06.2022 09:45

Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı Kütahya Belediyesi'nin yatırım programında yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca desteklenen Zafer Meydanı'nın temeli törenle atıldı.

Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi'nin yatırım programında yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca desteklenen Zafer Meydanı'nın temeli törenle atıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; Vali Ali Çelik, Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, protokol üyeleri, vatandaşlar ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Meydan projesinin Kütahya'nın var olan kimliğinin gösterilmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, "Kütahya'mızın, bu ülkenin geçmişini ve geleceğini kucaklayacak bir şehir olduğuna dair güzel bir temsil olacak bu meydan. Bu anlamda emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Bu çalışma tarihi dokuyla bütünleşecek"

Zafer Meydanı Yenileme Projesi'nin, Ulu Cami'den Kütahya Kalesi'ne dek olan tarihi dokunun bütünleşmesinde de bir başlangıç olacağını ifade eden Vali Ali Çelik, "İnşallah önümüzdeki yıllarda belediyemizin, devletimizin imkanları çerçevesinde bu çalışma tarihi dokuyla bütünleşecek. Ulu Cami'nin önündeki iş merkezinin kaldırılması, o alanın meydanla entegresi, tarihi hamamın restorasyonu, Halk Kütüphanemizin ve Bilim Merkezinin tamamlanmasıyla bu aks hem bilimin hem kültürün hem medeniyetin insanlara aktarılacağı bir başlangıç olacak" diye konuştu.

Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler de kent meydanının şehrin kalbi ve aynası olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kütahya'nın kendisini göstermesi için önemli bir adım atıldığını dile getiren Milletvekili İshak Gazel, "Burada güzel bir çalışma yapılacak. Zaman zaman aksaklıklar, zorluklar yaşanabilir. Vatandaşımızın sabırlı olmasını istirham ediyorum. Gösterdiğimiz sabır sonucunda şehrimizin aynası olan bir meydana kavuşacağız" dedi.

"Kütahya'ya yakışan bir meydan olacak"

Meydanların şehrin kalbi olduğunu ifade eden Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Kütahya'mıza yakışır bir kent meydanının başlangıcını inşallah bugün yapıyoruz" dedi.

Zafer Meydanı projesiyle Kütahya'ya kalıcı bir eser bırakmayı amaçladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Hızlı bir çalışma temposuyla tamamlayacağız. Proje, Kütahya'da yaşayan her hemşehrimizin memnun olacağı, şehrimize değer katacak çok büyük bir proje. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şehrimize hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı
Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı
Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı
Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı

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Kütahya'da Zafer Meydanı yenileme çalışmaları başladı Kütahya'da Zafer Meydanı yenileme çalışmaları başladı Kütahya'da çiçeksiz refüj kalmayacak Kütahya'da çiçeksiz refüj kalmayacak
Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, İklim Değişikliği, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı - Son Dakika

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