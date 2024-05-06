Kütahya'daki barajların doluluk oranları açıklandı - Son Dakika
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Kütahya'daki barajların doluluk oranları açıklandı

Kütahya'daki barajların doluluk oranlarının yüzde 18-96 arasında değiştiği açıklandı. Yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde yeterli su birikmemesinden dolayı, mevcut su durumuna göre hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

06.05.2024 22:19  Güncelleme: 22:47
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Kütahya'daki barajların doluluk oranları açıklandı

KÜTAHYA - Kütahya'daki barajların doluluk oranlarının yüzde 18-96 arasında değiştiği açıklandı.

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Mayıs 2024 tarihi itibariyle Kayaboğazı Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 88 iken, bu yıl yüzde 96,4'e yükseldi. Çavdarhisar Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 13,9 iken, bu yıl yüzde 73,3'e yükseldi. Kureyşler Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 4 iken bu yıl yüzde 18 seviyesine yükseldi. Enne Barajı'nda doluluk oranı, geçen yıl yüzde 51,4 iken bu yıl 90,9'a yükseldi. Beşkarış Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 34,4 iken bu yıl 34,3 seviyesine düştü.

Yapılan açıklamada, yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde (baraj, gölet) yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre hareket edilmesinin faydalı olacağının düşünüldüğü belirtildi.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı içerisinde yer alan Kütahya'daki göletlerin 2 Mayıs 2024 tarihi itibariyle doluluk oranlarının yüzde 18-96 arasında değiştiğine vurgu yapılan açıklamada, "Baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları "İşletme ve Bakım Talimatı" doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte; bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular Valilikler, Kaymakamlıklar, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Belediye Başkanlıklarına, Ziraat Odalarına, Muhtarlıklara bildirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'daki barajların doluluk oranları açıklandı - Son Dakika

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