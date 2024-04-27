Kütahya'daki köprülü kavşakta genişletme çalışmaları - Son Dakika
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Kütahya'daki köprülü kavşakta genişletme çalışmaları

Kütahya'da trafiğin yoğunlaşması ve artan trafik kazaları nedeniyle Kütahya-Eskişehir yolundaki köprülü kavşakta genişleme çalışması başlatıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, yapılan çalışmalarla köprüye ek şeritler ekleneceğini ifade ettiler. Çalışmaların yaz sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

27.04.2024 22:56
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Kütahya'daki köprülü kavşakta genişletme çalışmaları

KÜTAHYA - Kütahya'da trafiğin yoğunlaşması ve artan trafik kazaları nedeniyle Kütahya- Eskişehir yolundaki köprülü kavşakta genişleme çalışması başlatıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, yapılan çalışmalarla köprüye ek şeritler ekleneceğini ifade ettiler.

Kavşağın Türkiye'nin ilk kavşaklarından bir tanesi olduğunu dile getien AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Burada katılım şeritlerinin olmaması sebebiyle kazaların meydana geldiği, trafiğin aksadığını, trafik yoğunluğunun meydana geldiğini zaten hepiniz biliyorsunuz. Uzun dönemden beri bununla ilgili şikayetler alıyorduk. Son iki yılda Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdimizde Sayın Vekillerimizle birlikte yaptığımız girişimlerle buraya ek şeritlerin yapılmasıyla ilgili inşaat işinin yatırım programına alınmasını sağladık. Mart ayı içerisinde buranın ihalesi gerçekleştirildi. Yapa İnşaat ihaleyi aldı. Kendilerine bayram sonrası inşaata başlama talebinde bulunduk. Nasip olursa dün itibarıyla buraya makineler gelmeye başladı. İnşallah Pazartesi günü itibarıyla burada inşaata başlanacak. Buradaki toplam yatırım 65 Milyon Lira. Bunun bizim için şöyle bir anlamı var, şu andaki mevcut köprüyü hem koruyoruz hem de yanına eklemelerimizle burayı modern bir köprü haline getireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Tıpkı geçen sene Zafertepe Kavşağında başlatılan akıllı kavşak çalışmasından sonra, AK Parti Kütahya milletvekilleri ve il başkanımızla birlikte Kütahyamızın her ne ihtiyacı varsa takibini yapacağız" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, ayrıca bir çevre yolu projesi olduğunu, onun üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de, çalışmaların bir aksilik olmaması halinde yaz sonunda biteceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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