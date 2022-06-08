Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan eski Konya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Eser Şenkul, görev süresi boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür etti ve kendisine çiçek sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kütahya İl Sağlık Müdürü Şenkul, görevi Erşan'dan devraldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.