Kütahya İl Tarım Müdürü Değişti

Yerel

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan yeni Ertan Keleş, görevi eski müdür Emre Yeniay'dan devraldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Uşak Özel İdare Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle görevi Bakanlık Daire Başkanlığına atanan eski müdür Emre Yeniay'dan devraldı.

Törende Müdür Ertan Keleş, Emre Yeniay'a, Kütahya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Emre Yeniay, Keleş'e yeni görevinde başarılar diledi. - KÜTAHYA