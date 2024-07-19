Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıldı

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Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cemaat ve cami görevlileri tarafından Cuma namazının ardından halka aşure dağıtıldı. Cami avlusuna kurulan kazanlar dolusu aşure cemaate, esnaf ve vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte yaklaşık 700 kişiye aşure ikramında bulunulduğu öğrenildi.

Aşure ikramı programına, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı. - KÜTAHYA