Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıldı

Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde Muharrem ayı dolayısıyla Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. Cami avlusuna kurulan kazanlardan yaklaşık 700 kişiye aşure dağıtıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da etkinliğe katıldı.

19.07.2024 18:33
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Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cemaat ve cami görevlileri tarafından Cuma namazının ardından halka aşure dağıtıldı. Cami avlusuna kurulan kazanlar dolusu aşure cemaate, esnaf ve vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte yaklaşık 700 kişiye aşure ikramında bulunulduğu öğrenildi.

Aşure ikramı programına, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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