Kütahya\'nın altyapı öncelikleri ile projelerin kredilendirme süreçleri ele alındı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin altyapı yatırımlarına yönelik projeleri değerlendirmek üzere İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Kütahya'nın altyapı öncelikleri ile projelerin kredilendirme süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, şehir genelinde bulunan yaklaşık 600 kilometrelik içme suyu şebeke hattının 120 kilometresinin rehabilitasyonu, Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde çamur kurutma tesisi kurulması ve arıtılan suyun bir bölümünün geri kazanılarak tarımsal sulamada kullanılması amacıyla planlanan yeni arıtma yatırımı değerlendirildi. Ayrıca, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi için asfaltlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere bitüm temini konusu da gündeme alındı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Kütahya'nın sürdürülebilir altyapı hedeflerine katkı sağlayacak projelere gösterilen ilgi ve destekten dolayı İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan'a teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennilerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA