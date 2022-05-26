Kütahya'nın iki mahallesine kilit parke

Kütahya Belediyesi Yoncalı ve Perli Mahallesi'nde sıfır imalat çalışması ile kilit parke ve bordür döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Kütahya'yı daha modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yoncalı Mahallesi 5. Yonca Sokak'a kilit parke ve bordür döşeme çalışması yapıyor. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte söz konusu bölge, yaklaşık 10 bin m2 kilit parke taşı ve 3 bin metre bordürle kaplanmış olacak.

Perli Mahallesi 32. Perli Sokak'taki faaliyetlerine de ara vermeden devam eden ekipler, yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı ve 120 metre uzunluğunda bordür döşeme çalışması gerçekleştirecek. - KÜTAHYA