Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci\'yi ziyaret etti

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, yeni dönemde Kütahya Belediye Başkanlığı görevine seçilen Eyüp Kahveci'yi ziyaret etti.

Ziyaret, Kütahya Belediye Başkanlık Makamı'nda gerçekleşti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Kütahya'nın sanayi ve ticaret potansiyelinin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve bölgenin ekonomik kalkınması için yapılacak ortak projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaret sırasında KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kütahya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak adına iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'na teşekkür etti ve şehrin kalkınması için iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. - KÜTAHYA