Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve beraberindeki heyet toplantı öncesi Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'i makamında ziyaret etti. Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, ziyaretlerinden dolayı Başkan Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.

Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Birliğe Çağrı Grubu tarafından organize edilen istişare toplantısı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Seçim Komisyon Merkezi Başkanı Sabri Kızılkaya, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Orman Mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında Orman Mühendisleri Odasının çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, meslektaşlar adına birbirinden kıymetli kazanımlar elde edildiğini ve 2024 yılında da aynı enerji ile çalışmalarının devam edeceğini belirterek katılımcıların sorunlarını dinledi. Talep ve beklentilere yönelik oda yönetiminin hazırladığı projeleri anlattı. - KÜTAHYA