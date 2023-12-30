 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve beraberindeki heyetin katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesi Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'i ziyaret eden heyet, yapılan çalışmalarda başarılar diledi. Toplantıda Orman Mühendisleri Odası'nın çalışmaları hakkında bilgiler verildi ve katılımcıların sorunları dinlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
30.12.2023 - 12:58,
Abone Ol

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve beraberindeki heyet toplantı öncesi Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'i makamında ziyaret etti. Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, ziyaretlerinden dolayı Başkan Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.

Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Birliğe Çağrı Grubu tarafından organize edilen istişare toplantısı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Seçim Komisyon Merkezi Başkanı Sabri Kızılkaya, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Orman Mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında Orman Mühendisleri Odasının çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, meslektaşlar adına birbirinden kıymetli kazanımlar elde edildiğini ve 2024 yılında da aynı enerji ile çalışmalarının devam edeceğini belirterek katılımcıların sorunlarını dinledi. Talep ve beklentilere yönelik oda yönetiminin hazırladığı projeleri anlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hasan Türkyılmaz, Kütahya, Bursa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 14:00:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Mühendisleri Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement