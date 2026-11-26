Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile yönetimine, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Yeni görev döneminin başlamasının ardından, Kütahya'da sanayi ve ticaret alanında faaliyet yürüten iki önemli kurumun yönetimleri bir araya geldi. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve beraberindeki heyet, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulunarak yeni görev dönemlerinde başarı dileklerini sundu.

Ziyaret, KUTSO'da yapıldı ve heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Saner Gönül ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Yiğit ve Ekmel Sarpaşar karşıladı. Samimi bir atmosferde yapılan görüşmede, Kütahya'nın ekonomik ve sanayi alanındaki gelişiminde her iki kurumun üstlendiği sorumluluklar ile kurumlar arası dayanışmanın önemi ele alındı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyelerinin yeni görev dönemlerinin hayırlı olmasını dileyip çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Kütahya'nın üretim, yatırım ve istihdam potansiyelinin geliştirilmesi bakımından sanayi ve ticaret kuruluşlarının ortak hareket etmesinin önemli olduğuna işaret edilen ziyarette, kurumlar arası iletişimin ve iş birliğinin devam ettirilmesinin kente katkı sunacağı belirtildi. Ziyaretin sonunda Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'a çiçek ve Kütahya'nın köklü kültürel mirasını simgeleyen çini tabak armağan etti. Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Ziyarete Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut, Ahmet Tava ve OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı.