Kütahya OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kütahya OSB Toplantısı Yapıldı

Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı; kararlar değerlendirildi.

14.11.2024 20:19
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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner'in başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde yapıldı.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş ile Yönetim Kurulu Üüyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım katıldı. OSB Müdürü Murat Demir tarafından gündem maddeleri sunulurken, ilgili konular üzerine alınan kararlar değerlendirildi ve karara bağlandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, alınan kararların Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi için hayırlı olmasının temenni edildiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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