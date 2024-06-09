Kütahya polisi, AYT'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu - Son Dakika
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Kütahya polisi, AYT'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu

Kütahya'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, AYT'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu. Dumlupınar Üniversitesi kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan çok sayıda adayı, sınav yerine yetiştirdi. Polisin gösterdiği özveri ve yardım çabaları, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

09.06.2024 15:58
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Kütahya polisi, AYT'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu.

Dumlupınar Üniversitesi kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan çok sayıda adayı, sınav yerine yetiştirdi.

Polisin gösterdiği özveri ve yardım çapaları, cep telefonu kameralarına anbeen yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya polisi, AYT'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu - Son Dakika

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