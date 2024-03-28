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Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

KÜTAHYA - Kütahya, modern ve nitelikli sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme girdi. Tam donanımlı Kütahya Şehir Hastanesi, tıbbi cihazların test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından hastaları kabul etmeye başladı.

Hastanenin ilk kabul gününde ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Musa Işın, hastanenin Kütahya'ya kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek hayırlı olmasını diledi.

İlk kabul gününde öğle saatlerine kadar 500 hastanın işlemlerinin tamamlandığını belirten Vali Musa Işın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Modern bir tesis inşa edildi. Cihazların test süreci tamamlandı ve bugün itibarıyla hasta kabulüne başladık. Şimdiye kadar 500 hastayı kabul ettik. Polikliniklerimizin çoğu artık faal durumda. Kütahya halkı büyük sabır gösterdi. Sabırları için teşekkür ederiz. Kütahya'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz bünyesinde 600 yataklı ikinci bir hastane daha inşa edeceğiz."

Hastanenin teknik özellikleri ve kapasitesi halkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Ünkoç, "Tesisimiz 510 yatak kapasitesine sahip olup Yoncalı'da fizik tedavi için ayrıca 100 yatağımız mevcut. 180 bin m2 kapalı alana sahibiz. 122 poliklinik, müştemilatıyla birlikte 180 odamız bulunmakta. 510 yatak içerisinde 79'u yoğun bakım yatağıdır. 20 ameliyathanemiz ile hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

Başhekim Dr. Hasan Emre Aydın ise hastanenin cerrahi ve dahili branşlarda hizmet vereceğini, planlanan ameliyatların gün içinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Vali Işın, hastanedeki vatandaşlarla da görüşerek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.