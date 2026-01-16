Kütahya Şehitler Takvimi valilik makamına takdim edildi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan Kütahya Şehitler Takvimi, Başkan Kahveci tarafından Vali Işın'a takdim edildi.

Görüşmede, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve bu kutsal mirası gelecek nesillere aktarmanın önemi vurgulandı. Şehitlere yönelik gerçekleştirilen vefa çalışmalarının toplumsal hafızanın korunması açısından taşıdığı değere dikkat çekildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, şehitlere yönelik yapılan çalışmaları kıymetli bulduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA