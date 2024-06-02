Kütahya SMMM Odası Üyeleri Hisarcık'ta Piknik Yaptı - Son Dakika
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Kütahya SMMM Odası Üyeleri Hisarcık'ta Piknik Yaptı

Kütahya SMMM Odası Üyeleri Hisarcık\'ta Piknik Yaptı

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri, Hisarcık ilçesinde düzenlenen piknikte bir araya geldi. Oda Başkanı Ahmet Bülbül'ün bahçesinde düzenlenen piknikte meslek mensupları aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

02.06.2024 18:33  Güncelleme: 18:35
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Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) üyeleri, Hisarcık ilçesinde düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde Oda Başkanı Ahmet Bülbül'e ait bahçede düzenlenen Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ında katıldığı piknikte meslek mensupları aileleriyle neşeli saatler yaşadı.

Oda Başkanı Ahmet Bülbül, yılbaşından bu yana yaşanan yoğunluk sonrası yorgunluğu atmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini, bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya SMMM Odası Üyeleri Hisarcık'ta Piknik Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya SMMM Odası Üyeleri Hisarcık'ta Piknik Yaptı - Son Dakika
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