Kütahya SMMM Odası Üyeleri Hisarcık\'ta Piknik Yaptı

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Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) üyeleri, Hisarcık ilçesinde düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde Oda Başkanı Ahmet Bülbül'e ait bahçede düzenlenen Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ında katıldığı piknikte meslek mensupları aileleriyle neşeli saatler yaşadı.

Oda Başkanı Ahmet Bülbül, yılbaşından bu yana yaşanan yoğunluk sonrası yorgunluğu atmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini, bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi. - KÜTAHYA