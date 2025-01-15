Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetimi Belediyeyi Ziyaret Etti

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Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadınlar Kurulu'ndan oluşan heyet, Kütahya Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, şehirde gerçekleştirilen sosyal yardım ve kültürel faaliyetler ile dayanışmayı artıracak projeler ve ortak çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, nazik ziyaretleri ve değerli fikirleri için Tunçoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, bu tür iş birliği çalışmalarının önemine dikkat çekti. - KÜTAHYA