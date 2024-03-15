Yerel

Kütahya Ulu Camii'nin önü açılıyor

KÜTAHYA - Kütahya Ulu Cami Meydan Projesi için yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ulu İş Merkezi'nin yıkımına başlandı.

Ulu Cami'nin önünün açılmasını sağlayacak 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'nın tamamlanarak esnafların taşınmasının ardından Ulu İş Merkezi'nin yıkımına başlandı. İş makinasına binerek yıkımı resmen başlatan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kimsenin aklına gelmezdi, bir yer yıkılırken tören mi olur diye ama oluyor. Çünkü 600 yıldan fazla süredir ayakta durmuş ecdad yadigarı bir eseri, sanki birileri alnına silah dayasa yapılmayacak kadar önemli bir işte gelipte önüne iş merkezi yaparsanız ve 16 yıldır da bu Ulu Cami hüzünlü bir şekilde önünün kapatılmış olmasından dolayı ağlarsa, o göz yaşlarını dindirmek için bir tören yapılır. Çünkü bu iş merkezinin buraya yapılmaması gerekiyordu ama o günün şartlarında 40'a yakın esnafı kimse yok sayamazdı. Onun için yapmak zorunda kaldılar. Esnaflarımız 16 yıldır burada evlerine ekmek götürüyordu. Bizden önceki dönemde de yıkım kararı alındı meclis tarafından ama yıkamadılar. Niye? Alternatif yok. Bana geldi esnaflarımız seçildikten sonra 2019 yılında, ne yapacaksınız başkanım dediler, yıkacağım dedim. Nasıl yıkacaksınız? dediler, yıkacağım göreceksiniz dedim. Ama size daha iyisini yapacağım, alternatif yapacağım ondan sonra yıkacağım dedim rahatladılar. Çünkü bir iş yerini kapatmanız için önce alternatif yapmanız gerekiyor. O nedenle 30 Ağustos İş Merkezi'ni yaptık, biraz sonra da onu açacağız. Ama ondan önce Belediye İş Hanını da 30 Ağustos İş Merkezi'yle beraber değerlendirelim diye başlamıştık, tam Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketiyle takas işlemine geldik, tapu alacağımız sıra bir gece ansızın bir duyduk ki orası bir vakıfa verilmiş. Peki dedik orayı bırakalım hemen 30 Ağustos Okulu yeriyle ilgili süreci başlatalım, uzun hikaye başlattık. Oraya iş merkezimizi yaptık 36 hissedara 28 dükkana bire bir fazlası var eksiği yok üstüne de para almadan vatandaşlarımızın gönül rızasıyla imzalarını aldık. Bir haftadır orayı boşaltmaya başladılar şimdi de burayı yıkacağız" ifadelerini kullandı.