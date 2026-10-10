Kütahya Valisi Işın, öğrencilere meslekte başarının ahlakla tamamlanacağını söyledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen kahvaltı programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen programa, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Vali Musa Işın, gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Devletin sunduğu eğitim ve barınma imkanlarının geçmiş yıllara göre önemli ölçüde geliştiğini ifade eden Işın, Kütahya'da öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi ve eğitim hayatlarını rahat şartlarda sürdürebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Gençlere mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri ve kendilerini her alanda geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Işın, mesleki başarının güzel ahlak, dürüstlük ve sorumluluk bilinciyle tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

Gençlere aile ve değerler konusunda tavsiyeler

Aile bağlarının korunmasının önemine değinen Vali Işın, öğrencilere anne ve babalarının emeklerini unutmamaları, onların hayat tecrübelerinden yararlanmaları ve kendi kültürleriyle bağlarını güçlü tutmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin milli ve manevi değerlerini koruyarak inançlarını bilinçli şekilde öğrenmelerinin önemini vurgulayan Işın, sevgi, saygı, merhamet ve dayanışmanın insan hayatına anlam kattığını ifade etti.

Gençlik yıllarının geleceğin temellerinin atıldığı önemli bir dönem olduğunu belirten Işın, öğrencilerden zamanlarını verimli kullanmalarını, eğitimlerine öncelik vermelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını istedi.

Öğrencilere güvendiklerini belirten Vali Musa Işın, "Biz sizlere güveniyoruz, sizleri seviyoruz. Mesleğinizi iyi öğrenip kendinizi geliştirdiğinizde hem kendi hayatınıza hem de bu ülkenin geleceğine değer katacaksınız." dedi.

Vali Işın, konuşmasının sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek ailelerine selamlarını iletti.