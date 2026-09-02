Kütahya Valisi Işın, Simav Güzelyurt'ta muhtarların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Kütahya Valisi Işın, Simav Güzelyurt'ta muhtarların sorunlarını dinledi

Kütahya Valisi Işın, Simav Güzelyurt\'ta muhtarların sorunlarını dinledi
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Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'nde düzenlenen toplantıda Simav, Dursunbey ve Tavşanlı'nın Balıköy bölgesinden gelen muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda köylerin ihtiyaçları ele alınırken, Güzelyurt yolundaki çalışmalar ve arsenik sorununa çözüm olacak gölet projesi öne çıktı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'nde düzenlenen toplantıda Simav, Dursunbey ve Tavşanlı'nın Balıköy bölgesinden gelen muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda köylerin ihtiyaç, talep ve önerileri ele alındı.

Toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir'in yanı sıra il protokolü, bölge müdürleri ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Görüşmede Güzelyurt yolunda devam eden çalışmalar, gölet projesi ile bölgenin içme ve sulama suyu ihtiyacı başta olmak üzere çeşitli konular değerlendirildi. Muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Vali Musa Işın, devlet yatırımlarını yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla bölgede bulunduklarını belirtti. Vali Musa Işın, "Bugün Gediz ve Simav ilçelerimizde devletimizin yürüttüğü birçok yatırımı yerinde inceledik. Programımızın sonunda Güzelyurt'a gelerek sizlerle bir araya gelmek, taleplerinizi ve önerilerinizi doğrudan dinlemek istedik. Bizler sizlerin sesi olmak ve ihtiyaçlarınıza çözüm üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Güzelyurt bölgesinin Simav, Tavşanlı ve çevre illerdeki çok sayıda köyü yakından ilgilendirdiğini ifade eden Işın, Güzelyurt yolundaki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Yaklaşık 25 kilometrelik virajlı güzergahta çalışmaların Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından hava şartlarının elverdiği dönemlerde sürdürüldüğünü belirten Işın, "Amacımız, yolun standardını yükselterek vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgenin öncelikli ihtiyaçlarından birinin gölet projesi olduğunu kaydeden Vali Musa Işın, arsenik sorunu nedeniyle projenin hem içme hem de sulama suyu açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Musa Işın, "Projenin hayata geçirilmesi ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gölet inşaatında başlayan çalışmaları da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda muhtarlar tarafından iletilen diğer talepler de ilgili kurumların yetkilileriyle birlikte değerlendirildi. Vali Musa Işın, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözümü için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı, muhtarların sorularının cevaplandırılması ve taleplerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Valisi Işın, Simav Güzelyurt'ta muhtarların sorunlarını dinledi - Son Dakika

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