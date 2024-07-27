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Kütahya Valisi Musa Işın, 1453 Fetih Camii'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Valisi Musa Işın 'Mahallede Hasbihal' programında vatandaşlar tarafından gündeme getirilen konulardan biri olan 1453 Fetih Camii'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Işın'a, Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'da eşlik etti. - KÜTAHYA