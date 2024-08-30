Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Kampı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Kampı'nda Gençlerle Buluştu

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Kampı\'nda Gençlerle Buluştu

Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Dumlupınar'da kurulan Zafer Kampı'na ziyarette bulundu. Vali Işın, gençlerle ve TürkChopper Motosiklet Kulübü üyeleriyle kamp ateşi etrafında sohbet etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında düşüncelerini dinledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kütahya Gençlik Merkezi koordinesinde gerçekleştirildi.

30.08.2024 11:49
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Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar ilçesinde kurulan Zafer Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.

Vali Musa Işın, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Dumlupınar'da kurulan Zafer Kampı'nı ziyaret ederek kamp ateşi eşliğinde gençlerle ve TürkChopper Motosiklet Kulübü üyeleriyle sohbet etti. Zafer Kampı'na katılan 100 gençle kamp ateşi etrafında bir araya gelen Vali Işın, gençlerle ve TürkChopper Motosiklet Kulübü üyeleriyle sohbet etti, 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında düşüncelerini dinledi. Vali Işın, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, " 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu güzel topraklarda bulunmanız, büyük bir vatanseverlik örneğidir. Hepinizi bu anlamlı davranışınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sizlerin bu ülkeye olan bağlılığı ve ruhu, milletimizin geleceği için büyük bir güven kaynağıdır. Sizlerle olmak, geleceğe olan umudumuzu pekiştiriyor. Geçen yıl da aynı coşku ile burada olmuştuk ve bu yıl da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen kamp, Kütahya Gençlik Merkezi koordinesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar da yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Kampı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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