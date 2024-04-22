Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe ve belde belediye başkanlarını ağırladı - Son Dakika
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Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe ve belde belediye başkanlarını ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe ve belde belediye başkanlarını ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile beraberindeki ilçe ve belde belediye başkanlarını makamında misafir etti. Vali Işın, başkanlara yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

22.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:17
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Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile beraberindeki ilçe ve belde belediye başkanlarını makamında misafir etti.

Vali Işın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başkanlığa seçilen Simav Belediye Başkanı Kübra Aktulun, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Topbaş; Akdağ Belediye Başkanı Fethi Özel, Çitgöl Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Arslan, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı ve İl Genel Meclisi üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Işın, ilçe ve belde belediye başkanlarına yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe ve belde belediye başkanlarını ağırladı - Son Dakika

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