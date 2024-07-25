Kütahya Valisi Musa Işın TOKİ Konutlarını İnceledi

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Kütahya Valisi Musa Işın, Pazarlar ilçesinde yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarını yerinde inceleyerek proje hakkında detaylı bilgi aldı.

İlçede yılsonunda tamamlanması planlanan proje çerçevesinde 245 adet konut inşa ediliyor. Bu konutların 163'ü 2+1, 82'si 3+1 ve 39'u ise müstakil olarak tasarlandı. Proje alanında ayrıca bir cami inşaatı da bulunuyor. Projenin yaklaşık yüzde 75'lik kısmı tamamlanmış durumda. Hak sahipleri ise 2025 yılının Şubat-Mart aylarında belirlenecek.

Vali Musa Işın, projenin zamanında ve eksiksiz tamamlanması için tüm ilgililerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Vali Işın, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığından tahsisi talep edilerek yurt olarak düzenlenmesi planlanan Pazarlar Belediyesine bağlı kız öğrenci konukevinde incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA