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Kütahya Valisi Musa Işın, yeni eğitim-öğretim yılı toplantısına Katıldı.

Vali Musa Işın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen, 81 il valisinin video konferans yoluyla katıldığı yeni eğitim-öğretim yılına yönelik video konferans toplantısına katıldı.

Toplantıya, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve güvenlik önlemlerinin ele alındığı toplantıda, okulların sorunsuz bir şekilde açılması için yapılacak çalışmalar ve koordinasyon konuları görüşüldü. - KÜTAHYA