AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için yeni noterlikler kurulacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için yeni noterlikler kurulacağını açıkladı

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için yeni noterlikler kurulacağını açıkladı

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması amacıyla Kütahya ve ilçelerine yeni noterlikler kurulacağını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayıyla Kütahya Merkeze 4'üncü, Tavşanlı ilçesine 4'üncü, Simav ilçesine 2'nci ve Gediz ilçesine 2'nci noterlikler faaliyete geçirilecek.

20.03.2024 23:22  Güncelleme: 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması amacıyla Kütahya ve ilçelerine yeni noterlikler kurulacağını açıkladı.

Kütahya ve ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini titizlikle takip edip, çözümü noktasında gayretlerini sürdürdüklerini belirten Milletvekili Adil Biçer, "Bu çerçevede noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması amacıyla Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un olurlarıyla, Kütahya Merkeze 4'üncü, Tavşanlı ilçemize 4'üncü, Simav ilçemize 2'nci ve Gediz ilçemize 2'nci noterlikler kurulmak üzere faaliyete geçirilecektir. İlimize göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyor, ilimize, ilçelerimize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Milletvekili, Yılmaz Tunç, Adil Biçer, AK Parti, Tavşanlı, Kütahya, Yerel Haberler, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için yeni noterlikler kurulacağını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da açılışı yapılan yurt ve tesislerin toplu açılış törenine katıldı
    10 Mar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da açılışı yapılan yurt ve tesislerin toplu açılış törenine katıldı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.

  • Ahmet Aras: Acı Ot Festivalinde Bitki Örtüsüne Dikkat Çekti
    10 Mar Ahmet Aras: Acı Ot Festivalinde Bitki Örtüsüne Dikkat Çekti

    Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.

  • Portekiz'de Erken Genel Seçimler Başladı
    10 Mar Portekiz'de Erken Genel Seçimler Başladı

    Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.

  • CHP Kadın Kolları, belediye başkan adaylarıyla eşitlik politika belgesi imzaladı
    10 Mar CHP Kadın Kolları, belediye başkan adaylarıyla eşitlik politika belgesi imzaladı

    CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.

  • Yeni dönemde Yıldırım için fazlası var
    10 Mar Yeni dönemde Yıldırım için fazlası var

    Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.

  • AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Şahin, gençlerle buluştu
    10 Mar AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Şahin, gençlerle buluştu

    Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı
    10 Mar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.

  • Canan Karatay'dan
    10 Mar Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş

    Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.

  • Cumhur İttifakı'ndan Horasan çıkarması
    10 Mar Cumhur İttifakı'ndan Horasan çıkarması

    AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluştu
    10 Mar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluştu

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

  • Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
    10 Mar Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi

    Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.

  • Sakarya'da DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli yakalandı
    10 Mar Sakarya'da DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli yakalandı

    Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.


23:12 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan “600 daire“ iddiasına yanıt Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan "600 daire" iddiasına yanıt
21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı
21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
19:57 Galler’in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu Galler'in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu
16:30 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
23:09 Patnos’ta bir kişi, camide intihar etti Patnos'ta bir kişi, camide intihar etti
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 23:54:02. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için yeni noterlikler kurulacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement