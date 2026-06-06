Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu\'ndan Birlik ve Beraberlik Gecesi

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen "Kütahyalılar Birlik ve Beraberlik Gecesi", siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Organizasyon, gurbette yaşayan Kütahyalılar ile memleketleri arasındaki bağların güçlendirilmesi ve hemşehri dayanışmasının artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Geceye AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan katılımcılar, Kütahya'nın tarihi, kültürel değerleri ve yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle Türkiye'nin köklü şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Gecede, hemşehri dayanışmasının güçlendirilmesi, ortak kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konuları ön plana çıktı.

Kütahya'ya duyulan bağlılığın ve memleket sevgisinin güçlü şekilde hissedildiği organizasyonda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Gurbette yaşayan Kütahyalıların memleketleriyle olan bağlarını korumalarının önemine dikkat çekilirken, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmaya önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Etkinlikte, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu yöneticilerine teşekkür edilirken, Kütahyalılar arasındaki kardeşlik ve dayanışma ruhunun güçlenerek devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen gece, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve katılımcılar arasındaki sohbetlerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA