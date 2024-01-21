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Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde umre kafilesi, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Mudurnu'da kutsal topraklara giden 17 kişi dualarla uğurlandı. Yakınlarını umreye uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Uğurlama programında dualar edildi.

Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar
21.01.2024 - 19:56,  Güncelleme: 19:58
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Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde umre kafilesi, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Mudurnu'da kutsal topraklara giden 17 kişi dualarla uğurlandı. Mudurnu Yıldırım Beyazıt Cami önünde program düzenlendi. Yakınlarını umreye uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Uğurlama programında dualar edildi

Umreye gidecek kafilenin içinde yer alan imam hatip Eyüp Acar, "Kutsal topraklara ilçemizden 17 kişi gidiyor. 20 günlük bir ziyareti tamamlayıp geleceğiz inşallah. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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