KUTSO\'dan Kütahya\'da Ziyaretler

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyeleri, üye ziyaretleri kapsamında kentte bir dizi temas gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde iş dünyası, girişimcilik ekosistemi ve sporun şehir üzerindeki etkileri ele alındı.

KUTSO heyeti ilk olarak Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti. Ziyarette Teknokent Genel Müdürü Durmuş Özdemir ve firma temsilcileriyle bir araya gelindi. Görüşmede, KUTSO'nun yürüttüğü projeler, üyelerine sunduğu hizmetler ve Teknokent bünyesindeki firmaların ihtiyaçları masaya yatırıldı. Özellikle Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji tabanlı üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyetin bir sonraki durağı Kütahya Genç İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği oldu. KÜGİAD Başkanı Alper Altun, Başkan Vekili Mahmut Çetinbaş ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede, genç girişimciliğin desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve iş dünyası ile gençler arasındaki bağın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Esin Güral Argat, genç iş insanlarının dinamizminin Kütahya ekonomisi için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

KUTSO heyeti ayrıca Kütahyaspor'u ziyaret ederek Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya geldi. Görüşmede sporun şehir kültürü ve ekonomi üzerindeki etkileri değerlendirilirken, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kulüplerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Heyet, pazar günü oynanacak şampiyonluk karşılaşması öncesinde takıma başarı dileklerini iletti.

Ziyaret programı kapsamında son olarak Kütahya Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Cem Cerkeş ve yönetimiyle bir araya gelindi. Görüşmede, kentte spor bilincinin artırılması ve iş dünyasının spora sağlayabileceği katkılar üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA