Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024 Yılında 819 Bin 776 Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024 Yılında 819 Bin 776 Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024 Yılında 819 Bin 776 Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 13 kütüphanesi, 2024 yılının ilk 6 ayında toplamda 819 bin 776 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kütüphanelerle okuyan ve okutan bir şehir olma vizyonunu sürdürüyor. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi'nin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

06.07.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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Kütüphaneler şehri kadim kent Kayseri'nin mimarı büyükşehir belediyesi kütüphaneleri kitap kurtlarının gözdesi olurken Büyükşehir'in 13 kütüphanesi 2024 yılının ilk 6 ayında 819 bin 776 ziyaretçi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın göreve geldiği günden bu yana 'okuyan ve okutan şehir Kayseri' vizyonu doğrultusunda kente yeni kütüphaneler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, sayısını sürekli arttırdığı tam donanımlı kütüphaneleri geleceğe önemli bir kültür hazinesi hazırladı.

Bu kapsamda, büyükşehir belediyesi Kayseri'de geleceğin ilim, bilim, kültür ve irfan temelleri üzerine sağlam bir şekilde inşa edilmesi amacıyla çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürürken büyükşehrin 13 kütüphanesini 2024 yılının ilk 6 ayında 819 bin 776 kitapsever ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki 13 kütüphanesi gerek sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından gerekse kitapsever vatandaşlar tarafından yılın her döneminde dolup taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Merkez Halk Kütüphanesi başta olmak üzere Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ve Yakut Semt Kütüphanesi olmak üzere 13 kütüphanesi ile hizmet veriyor.

2024 yılının geride kalan ilk 6 ayında Büyükşehir'in toplamda 193 bin 947 basılı eserle hizmet veren 13 kütüphanesinden 819 bin 776 kitapsever faydalandı. Toplamda 300 bin üye sayısı olan 2024'ün ilk 6 ayında 15 bin 317 yeni üye kaydı alan kütüphanelerin üye sayısı 300 bini aşarken 13 kütüphaneden 6 ayda 162 bin 615 kitap ödünç alındı.

Kütüphanelerde ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları bulunurken, üye olan herkes ücretsiz fotokopi ve diğer tüm imkanından yararlanabiliyor. Modern kütüphaneler inşa ederken teknolojik olarak bütün donanımlara yer veren Büyükşehir Belediyesi, akademik kütüphanelerde olduğu gibi katalog tarama sistemi ve kütüphane otomasyon sisteminin de kullanılmasını sağlıyor.

Büyükşehir belediyesi, yaşayan kütüphaneler oluştururken kütüphanelerde kültürel faaliyetleri de vatandaşlarla buluşturuyor.

6 bin 100 metrekarelik dev kütüphane 24 saat hizmet verecek

Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren büyükşehir belediyesi, şehre kazandırdığı kütüphanelere yenilerini de ekleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren 6 bin 100 metrekare kapalı alana sahip İl Halk Kütüphanesinde sona yaklaşıldı.

1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6 bin 100 metrekarelik alanda, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi'nin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

250 kişilik bir konferans salonu, 120 bin kitap, 100 kişilik grup çalışma salonu, mini sergi salonu, Mimar Sinan köşesi ve kitaplığı, özel koleksiyonlar sergisi, çocuk kütüphanesi, bebek kütüphanesi ile her yaş grubuna hitap edecek olan İl Halk Kütüphanesi, 24 saat kitapseverlere hizmet verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024 Yılında 819 Bin 776 Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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