Kuveyt Ordusu: Düşman Saldırılarına Karşı Koyuyoruz

Kuveyt'te bölgesel güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarının hedefi olduğu belirtilerek, "Hava savunma güçlerimiz şu anda düşman saldırılarına karşı koymaktadır" denildi. Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları önleme operasyonlarının sonucu olduğu kaydedilirken, halka ilgili makamların güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği ve herhangi bir hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi. - KUVEYT