Kuyucak\'ta bayramda güvenlik güçleri unutulmadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Belediye Başkanı Uğur Doğcanca, bayram dolayısıyla ilçe genelinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğcanca, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Sağlam, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti ilçe başkanları ile birlikte Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Horsunlu Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Ziyaretlerde görev başındaki emniyet ve jandarma personeliyle bir araya gelen heyet, özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti. Bayram süresince de vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan personelin önemine dikkat çekildi. Ziyaretlerde güvenlik güçleri ile sohbet eden heyet günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretleri sonlandırdı. - AYDIN