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Kuyucak Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Fener Alayı yürüyüşünün ardından tüm Kuyucaklılar Atatürk filmini dev ekranda izleyerek duygusal anlar yaşadı.

Kuyucak Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın katıldığı etkinliklerde gece İnönü Caddesi üzerinde Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Fener Alayı'nda vatandaşlar omuzlarına aldıkları dev Türk Bayrağı ve Atatürk bayrağı eşliğinde cadde boyunca zafer marşları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Fener alayı coşkusuna Kuyucaklı vatandaşlar da ev ve işyerlerinin önlerinden alkışlarla destek verdi.

Atatürk filmi duygusal anlar yaşattı

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekranda Atatürk filmi gösterime verildi. Coşkulu kalabalık Atatürk filmini hep birlikte izledi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, etkinlikler için Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'ya teşekkür etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca: "Zafere giden yolda dur durak bilmeden koşan kahramanlarımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyorum" dedi.