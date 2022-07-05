Kuyucak Belediyesi uygun fiyatla yüzme imkanı sunuyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan 3 yüzme havuzu, sıcak yaz aylarında uygun giriş ücretleriyle vatandaşlara hizmet veriyor. Aydın'ın en uygun fiyatla giriş ücreti olan havuzlar, temizliğiyle de dikkat çekiyor.

Kuyucak Belediyesi tarafından işletilen 3 havuz, vatandaşın hizmetine uygun fiyatla sunuluyor. Kuyucak Gençlik Merkezi, Pamukören ve Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlar, havuz keyfini çıkarmaya başladı. Erkeklere Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonra saat 14.00 ve 17.30 arası, Cumartesi günü de tüm gün açık olacak. Kadınlara ise Salı ve Perşembe günü öğleden sonra 14.00 ve 17.30 arası, Pazar günü de tüm gün açık olacak. Yüzme havuzuna giriş ücretleri öğrenci için 15 TL, yetişkin için 25 TL olarak belirlendi.

Vatandaşlara uygun fiyatla havuz imkanı sunduklarını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Temiz bir ortamda vatandaşlara havuzda sıcak yaz aylarında serinleme imkanı sunuyoruz. Uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetinde olan havuzlarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Havuzlara çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, Kuyucak Belediyesi'ne yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı teşekkür etti - AYDIN