Kuyucak Belediyesi pazaryerinde kadınların gününü kutladı
08.03.2026 14:24  Güncelleme: 14:25
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlara hediyeler dağıtılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Belediye Başkanı Uğur Doğanca, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kuyucak Belediyesi tarafından pazaryerinde kadınlara hediyeler dağıtılarak günleri kutlandı.

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, Kuyucak Pazaryeri'nde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak günün anısına hediye dağıttı. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da yaptığı açıklamada kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelimiz kadınlar günü nedeniyle Kuyucak Pazaryeri'nde tüm kadınlarımızın gününü kutladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu sayesinde kadınlarımız birçok önemli hak kazanmış ve ülkemizin gelişiminde büyük rol üstlenmiştir. Kuyucak Belediyesi olarak kadınların her alanda güçlü şekilde yer almasını destekliyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uğur Doğanca, Kuyucak, 8 Mart, Aydın, Yerel, Son Dakika

