Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti - Son Dakika
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Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti

20.05.2022 10:35
Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti

Aydın'ın Kuyucak içesinde Kuyucak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğu Gençlik Şöleni'nde Yusuf Güney sahne alırken, Güney söylediği olduğu şarkılarla Kuyucaklıları coşturdu.

Aydın'ın Kuyucak içesinde Kuyucak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğu Gençlik Şöleni'nde Yusuf Güney sahne alırken, Güney söylediği olduğu şarkılarla Kuyucaklıları coşturdu.

Kuyucak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde önce Kuyucak Osmanlı Çeşmesi önünde etli pilav hayrı yapıldı. Ardından İnönü Caddesi üzerinde fener alayı gerçekleştirildi. Fener Alayı'nın bitimi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda Yusuf Güney konseriyle etkinlik devam etti. Yusuf Güney, söylemiş olduğu şarkılarla Kuyucaklılara unutulmaz bir gün yaşattı. Kuyucak Belediyespor'da başarı yakalayan sporcular, sanatçı Yusuf Güney'e çiçek takdim etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Belediye başkanlığına geldiğimiz 8 yıl içerisinde Kuyucak'ımıza çok güzel hizmetler ürettik. Çok güzel eserler kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Sevgili gençler sizler de eğitimde ve sporda Kuyucak'ı madalyaya doyurdunuz. Harikasınız. Hepinizi tebrik ediyorum" diye konuşarak vatandaşların bayramını kutladı. - AYDIN

Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti
Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti
Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti
Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti
Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti
Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti
Kuyucak'ta Yusuf Güney rüzgarı esti

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Kaynak: İHA

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