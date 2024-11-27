Kuyucaklı öğretmenlerden öğrencilerine aşure ikramı - Son Dakika
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Yerel

Kuyucaklı öğretmenlerden öğrencilerine aşure ikramı

Kuyucaklı öğretmenlerden öğrencilerine aşure ikramı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Şehit Bahri Uçuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri, 35 yıllık aşure geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

27.11.2024 09:33  Güncelleme: 09:35
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Şehit Bahri Uçuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri, 35 yıllık aşure geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Okul Aile Birliği'nin destekleri ile hazırlanan 3 bin kişilik aşure ilçedeki öğrencilere ikram edildi.

Okul bahçesinde düzenlenen geleneksel aşure etkinliğinde kazanların başına geçen öğretmenler, kepçeleri ellerine alarak öğrencilerine tek tek aşure ikram etti. Okul Yönetimi, Öğretmenler ve Okul Aile Birliği Üyelerinin destekleri ile 35 yıldır yaşatılan aşure geleneğinde kazanlar bir kez daha kaynadı.

"35 yıldır aşure geleneğimizi yaşatıyoruz"

Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür eden Okul Aile Birliği Başkanı Ali Yaylalı, "35 yıldır aşure geleneğimizi yaşatıyoruz. Bundan sonra da geleneksel halde yaşatmaya devam edeceğiz. Hayırda emeği geçen başta okul aile birliği üyelerimize, okul yönetimine, öğretmenlerimize ve hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin" dedi.

"Mezun olduğum okulumun geleneksel aşure etkinliği"

Hayra katıldığı okuldan 1990 yılında mezun olduğunu ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Eski ismi Kuyucak Lisesi olan okulumuzdaki geleneksel hale gelen hayrımıza katıldık. O dönemde burada çok güzel hatırlar biriktirmiştik. Hatıraları bir kez daha yad ettik. Geçmiş dönemde okulumuzun binaları yenilendi. Yine o dönemlerde başlatılan aşure geleneği bugün halen sürüyor. Bizler de bu hayra katılarak aşureden tattık. Emeği geçen okul yönetimimize, okul aile birliğine, öğretmenlerimize ve ilçe milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" dedi.

Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar ve Okul Aile Birliği Başkanı Ali Yaylalı'nın ev sahipliğinde düzenlenen aşure hayrı etkinliğine Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Şube Müdürleri, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğretmenler ve ilçedeki bazı okulların öğrencileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kuyucak, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuyucaklı öğretmenlerden öğrencilerine aşure ikramı - Son Dakika

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