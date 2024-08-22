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Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı

-Kuyumcuları mesken tutan dolandırıcılar 6. dükkanda yakayı ele verdi

DENİZLİ - Denizli'de girdikleri kuyumculara sahte bileklik ve kolye satan dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda yakayı ele verdi. İşyeri çalışanının fark etmesi üzerine kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı Kuyumcular bölgesinde meydana gelen olayda 3 şüpheli ellerindeki sahte altınları satmak için kuyumculara gitti. Girdikleri 5 kuyumcuya sahte zincir şeklindeki bileklik ve kolyeleri 52 bin 260 TL karşılığında satmayı başaran dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda fark edildi. İşyeri çalışanın dikkati sayesinde durumu fark etmesi üzerine 3 şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri izledikleri güvenlik kameraları ve yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Kimlik tespitlerinin ardından 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı incelemelerde il dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi. Kente geldikleri araçla birlikte yakalanan 3 şüphelinin yapılan üst ve araçta yapılan aramalarda 1 kolye, 3 bileklik olmak üzere 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.