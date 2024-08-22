Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı

Geniş Video İzle

Denizli'de girdikleri kuyumculara sahte bileklik ve kolye satan dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda yakayı ele verdi. İşyeri çalışanının fark etmesi üzerine kaçan 3 şüpheli yakalandı.

22.08.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı

-Kuyumcuları mesken tutan dolandırıcılar 6. dükkanda yakayı ele verdi

DENİZLİ - Denizli'de girdikleri kuyumculara sahte bileklik ve kolye satan dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda yakayı ele verdi. İşyeri çalışanının fark etmesi üzerine kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı Kuyumcular bölgesinde meydana gelen olayda 3 şüpheli ellerindeki sahte altınları satmak için kuyumculara gitti. Girdikleri 5 kuyumcuya sahte zincir şeklindeki bileklik ve kolyeleri 52 bin 260 TL karşılığında satmayı başaran dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda fark edildi. İşyeri çalışanın dikkati sayesinde durumu fark etmesi üzerine 3 şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri izledikleri güvenlik kameraları ve yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Kimlik tespitlerinin ardından 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı incelemelerde il dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi. Kente geldikleri araçla birlikte yakalanan 3 şüphelinin yapılan üst ve araçta yapılan aramalarda 1 kolye, 3 bileklik olmak üzere 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Denizli, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:52:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement