Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü - Son Dakika
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Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü

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Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp taşıyan bir balonun, havada patlayarak Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü açıklandı. Etrafa saçılan atıklar üzerinde yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

24.10.2024 09:39
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürerken, Pyongyang'dan tansiyonu daha da yükseltecek bir hamle geldi. Güney Kore Başkanlık Güvenlik Servisi'nden (PSS) yapılan açıklamada, Pyongyang tarafından gönderilen çöp taşıyan bir balonun havada patlayarak başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü bildirildi. Balon tarafından taşınan çöplerin yerleşke çevresine saçıldığı kaydedilen açıklamada, atıklar üzerinde yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

GÜNEY KORE ORDUSU UYARMIŞTI

Güney Kore ordusu sabahın erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin sınır bölgelerine çöp taşıyan yeni balonlar gönderdiğini duyurmuştu. Balonların başkent Seul ile sınır bölgeleri Gyeonggi ve Gangwon'a inebileceği uyarısı yapılmıştı.

DAHA ÖNCE DE BALONLARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Seul'deki Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesi, ilk olarak 24 Temmuz'da Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp yüklü balonların hedefi olmuştu. PSS'den yapılan açıklamada çöp taşıyan bir balonun başkanlık ofisi yerleşkesine indiği kaydedilirken "Kimyasal, biyolojik ve radyolojik müdahale ekipleri tarafından yapılan incelemede atıkların tehlike ya da kirlilik arz etmediği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

BALONLAR GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan binlerce balonu 28 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'nin sınır bölgelerine yollamıştı. Güney Kore hükümeti ise buna tepki olarak sınır bölgesine dev hoparlörler kurmuş ve Kuzey Kore sınırına doğru propaganda yayınları yapmıştı. Kuzey Kore son olarak Güney Kore'nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava aracı (İHA) yolladığını iddia etmişti.

Kuzey Kore\'den gönderilen çöp balonu Güney Kore\'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü - Son Dakika
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