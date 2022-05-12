Kuzey Kore yeni füze denemesi - Son Dakika

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru balistik füze olduğu düşünülen yeni bir füze fırlattığı bildirildi. Son füze denemesi, Pyongyang'ın bu seneki 15. füze testi olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası camiadan gelen tepkiler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uygulanan sert yaptırımlara rağmen füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore bölgede bir kez daha gerilimi artırdı. Pyongyang'ın, Japon Denizi istikametine doğru balistik füze olduğu düşünülen yeni bir füze ateşlediği bildirildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri denemenin yerel saat ile 18.33'de gerçekleştiğini belirlerken, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği kaydedildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ayrıntılı bilgi ve analiz için acil durum toplantısı düzenleneceği bildirilirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise kurmaylarına halka hızlı ve doğru bilgi sağlama, uçak ve gemilerin güvenliğini genişçe bir şekilde kontrol etme ve öngörülemeyen durumlara hazırlanma talimatı verdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da, doğruladığı füze denemesinin Pyongyang'ın dışında uluslararası bir havaalanının bulunduğu Sunan yakınlarından gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Son füze denemesinin Güney Kore'nin yeni devlet başkanı seçilen Yoon Suk Yeol'un Salı günü resmen göreve başlamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Bu yıl 15. deneme

2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu bir dizi füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesine neden olmuş, Pyongyang'ın eylemleri başta ABD, Japonya ve Güney Kore olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisine yol açmıştı. Kuzey Kore, bugünkü deneme haricinde yılın başından bu yana 14 füze testi gerçekleştirmişti. - TOKYO