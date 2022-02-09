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Kuzeyin yıldızı Sinop'un turizm hedefi 2 milyon - Son Dakika

Kuzeyin yıldızı Sinop'un turizm hedefi 2 milyon

09.02.2022 13:25

Kuzeyin yıldızı Sinop'un turizm hedefi 2 milyonSİNOP Geçen yıllarda ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Karadeniz'in incisi Sinop'ta, gelecek yaz sezonunda 2 milyon turist gelmesi hedefleniyor.

Kuzeyin yıldızı Sinop'un turizm hedefi 2 milyon

SİNOP Geçen yıllarda ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Karadeniz'in incisi Sinop'ta, gelecek yaz sezonunda 2 milyon turist gelmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda ortalama 1 milyon turist ağırlayan Sinop, bu yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince bu rakamı 1 buçuk milyona ulaştırmayı başardı. Kültürel zenginliği ve doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve her geçen yıl daha yoğunlaşan Sinop turizminin bu yılki hedefi, 2 milyona ulaşmak. Her yıl il nüfusunun 5 katından fazla turiste ev sahipliği yapan kentin tek ihtiyacı, turizm konaklama kapasitesini karşılayabilmek.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop'un pandemi döneminde turizm alanında en az zarar gören şehirlerden olduğunu ifade etti. "2018'de yakaladığımız 1 milyon turist hedefini pandemi sonrası yine yakaladık ve 2021 yılında 1 buçuk milyonun üzerine çıktık. Sadece geçtiğimiz 9 günlük Kurban Bayramında bile bu hedefe yakın bir hedefe ulaşmıştık. Sadece konaklama konusunda sıkıntımız var. Butik otellerden oluşan konaklama potansiyelimiz var. Bu da gelen ziyaretçileri ağırlamak için mümkün değil" dedi.

Sinop tarihine kombine bilet

Tarihi Sinop Cezaevinin gelecek yaz sezonunda kısmen de olsa ziyarete açılacağını dile getiren Süren, gelen talepler doğrultusunda kentin tarihi dokularının tamamını kapsayacak kombine bilet üzerinde çalıştıkların ifade etti. Süren, "Önümüzdeki sezonda kısmen de olsa tarihi Cezaevini, hatta bir kombine biletle sadece müze için aldığı biletle Balatlar Yapı Topluluğundaki kazıları da gezebilecek şekilde ziyaretçileri mağdur etmeyecek şekilde bir planlama düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon için beklentimiz çok büyük. 2 milyon turist hedefini belki geçebiliriz diye düşünüyoruz. Bu planlama çalışmalarımızı da nihayetine ulaştırabilirsek, ziyaretçilerin tamamına tüm destinasyonları gezdirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kuzeyin yıldızı Sinop'un turizm hedefi 2 milyon
Kuzeyin yıldızı Sinop'un turizm hedefi 2 milyon
Kuzeyin yıldızı Sinop'un turizm hedefi 2 milyon

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Karadeniz, turist, Turizm, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuzeyin yıldızı Sinop'un turizm hedefi 2 milyon - Son Dakika


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